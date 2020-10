Donnarumma positivo al Coronavirus: "Sto bene, forza Milan" (Di lunedì 26 ottobre 2020) MilanO - " Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19 . Innanzitutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020)O - " Ciao a tutti, purtroppo sono risultatoal COVID -19 . Innanzitutto voglio dirvi che sto. Inoltre colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno ...

AntoVitiello : #Donnarumma: 'Purtroppo sono risultato positivo al #covid. Voglio dirvi che sto bene. Colgo l’occasione per dedicar… - DiMarzio : Il portiere del #Milan #Donnarumma ha mandato un messaggio dopo la positività al coronavirus - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: #Donnarumma: 'Purtroppo sono risultato positivo al #covid. Voglio dirvi che sto bene. Colgo l’occasione per dedicare il m… - infoitsport : Donnarumma: 'Sono positivo ma sto bene. Stasera sarò davanti alla tv a tifare i miei compagni' - infoitsport : Milan, Donnarumma positivo al Covid: “Sto bene, non dobbiamo mollare” -