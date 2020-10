Domenica Live Stefano Orfei Nones ecco perché i gioielli di mia madre vanno all’asta (Di lunedì 26 ottobre 2020) I preziosi gioielli di Moira Orfei vanno all’asta. In studio a “Domenica Live”, il figlio Stefano Orfei Nones e la moglie Brigitta Boccoli. Stefano si commuove, rivedendo un video con immagini della madre, e quindi prende la parola Brigitta. «Quando è iniziata la crisi nel 2008/2009, tutti i circhi si sono ridimensionati – spiega Brigitta – Moira non lo avrebbe mai voluto, non avrebbe mai accettato di mandare a casa delle persone, né di rinunciare ai suoi animali che hanno un costo molto alto: è stata proprio Moira, prima di morire, a dare i gioielli affinché andassero all’asta. È vero che i circhi dovranno ripensarsi ma gli ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) I preziosidi Moiraall’asta. In studio a “”, il figlioe la moglie Brigitta Boccoli.si commuove, rivedendo un video con immagini della, e quindi prende la parola Brigitta. «Quando è iniziata la crisi nel 2008/2009, tutti i circhi si sono ridimensionati – spiega Brigitta – Moira non lo avrebbe mai voluto, non avrebbe mai accettato di mandare a casa delle persone, né di rinunciare ai suoi animali che hanno un costo molto alto: è stata proprio Moira, prima di morire, a dare iaffinché andassero all’asta. È vero che i circhi dovranno ripensarsi ma gli ...

dvakondios : RT @carmelitadurso: Buongiorno!Grazie per aver seguito con affetto #noneladurso!Picchi di 3mln di spettatori e del 23%di share con 8 mln di… - AgReds : RT @ACF_Womens: ?? NEXT MATCH | INFO ?? #CoppaItaliaFemminile ?? #RiozzeseFiorentina ?? Domenica 1 Novembre ? H 14.30 ???Centro Sportivo Comu… - Ileniasa25 : RT @carmelitadurso: Buongiorno!Grazie per aver seguito con affetto #noneladurso!Picchi di 3mln di spettatori e del 23%di share con 8 mln di… - bdu_tv : RT @carmelitadurso: Buongiorno!Grazie per aver seguito con affetto #noneladurso!Picchi di 3mln di spettatori e del 23%di share con 8 mln di… - iosonomaruix : @ccanisciunefess No perché lo vista mezza volta a domenica Live che parlava di sto Mark caltagirone hahahhaha -