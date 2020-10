Domani il Cdm per il decreto Ristoro: aiuti “automatici”, Cig prolungata, bonifici entro due settimane. Cosa sappiamo finora (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)L’attesa per chi è costretto a limitare se non proprio a chiudere la propria attività dopo l’ultimo Dpcm dovrebbe finire Domani, quando il decreto sui ristori per le attività già in enorme difficoltà per l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo la speranza del viceministro all’Economia Antonio Misiani. Domani dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri chiamato a vare il decreto. Si attende, nelle prossime ore, la convocazione ufficiale del Cdm. Il governo punta a tempi brevi e procedure agili, così come ha anticipato ieri 25 ottobre il ministro Roberto Gualtieri, che ha fissato a metà novembre la data entro la quale saranno ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)L’attesa per chi è costretto a limitare se non proprio a chiudere la propria attività dopo l’ultimo Dpcm dovrebbe finire, quando ilsui ristori per le attività già in enorme difficoltà per l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo la speranza del viceministro all’Economia Antonio Misiani.dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri chiamato a vare il. Si attende, nelle prossime ore, la convocazione ufficiale del Cdm. Il governo punta a tempi brevi e procedure agili, così come ha anticipato ieri 25 ottobre il ministro Roberto Gualtieri, che ha fissato a metà novembre la datala quale saranno ...

