Dolce e Gabbana | Muccino ha copiato la pubblicità per la Calabria?

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il cortometraggio dicreato per la Regioneè finito al centro delle polemiche perché sembra davveroda alcune pubblicità di! Negli ultimi giorni a Gabrieleera stato commissionato uno spot per pubblicizzare le bellezze della Regione. Peccato che il breve filmato, costato quasi due milioni di euro, non solo non sia stato accolto positivamente dal pubblico sia anche stato accusato diArticolo completo:hala pubblicità per la? dal blog SoloDonna