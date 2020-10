Doc Nelle Tue Mani, Terza Puntata: Andrea Indaga sul Satronal! (Di lunedì 26 ottobre 2020) Doc Nelle Tue Mani, trama Terza Puntata: Andrea è insospettito dai decessi causati dal Satronal ed inizia ad Indagare. Nel frattempo Agnese si rivela molto gelosa… Doc Nelle Tue Mani continua a registrare record di ascolti. Anche la Terza Puntata promette di appassionare moltissimo il pubblico, poiché la vita sentimentale di Andrea verrà messa nuovamente a soqquadro. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Doc Nelle Tue Mani: dove eravamo rimasti Andrea ritrova la cartella clinica del paziente deceduto per errore. Attraverso quest’ultima, il medico riesce ad avere tantissimi ricordi ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) DocTue, tramaè insospettito dai decessi causati dal Satronal ed inizia adre. Nel frattempo Agnese si rivela molto gelosa… DocTuecontinua a registrare record di ascolti. Anche lapromette di appassionare moltissimo il pubblico, poiché la vita sentimentale diverrà messa nuovamente a soqquadro. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DocTue: dove eravamo rimastiritrova la cartella clinica del paziente deceduto per errore. Attraverso quest’ultima, il medico riesce ad avere tantissimi ricordi ...

