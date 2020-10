“Divieto di asporto” | firmata la nuova ordinanza poco fa

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Divieto di asporto per bar e ristoranti e consegna a domicilio fino alle 23. Queste le nuove regole inserite nell'85,nella serata di oggi, 25 ottobre, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'asporto è consentito, quindi, solo con sistema di prenotazione via telefono e da app o solo con consegna direttamente in automobile (ad esempio i McDrive). Per quanto riguarda le consegne a domicilio, le ultime dovranno partire alle 23. Il nuovo dpcm firmato nella notte dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva già introdotto i nuovi orari per bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie: dalle 5 alle 18. (Continua..) Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il provvedimento, però, consentiva anche la consegna a domicilio e, fino ...