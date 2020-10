Direttore sportivo Roma: Friedkin ha scelto il suo preferito. Le ultime (Di lunedì 26 ottobre 2020) Direttore sportivo Roma: il proprietario Dan Friedkin ha espresso la propria preferenza verso Michael Emenalo La Roma avrà presto un nuovo Direttore sportivo dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Il proprietario Dan Friedkin ha espresso la propria preferenza verso Michael Emenalo. Ci sarebbe già stato un incontro a Londra nelle scorse settimane con l’ex difensore nigeriano, in passato sondato anche dal Milan. Emenalo verrebbe affiancato da un Direttore tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020): il proprietario Danha espresso la propria preferenza verso Michael Emenalo Laavrà presto un nuovodopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Il proprietario Danha espresso la propria preferenza verso Michael Emenalo. Ci sarebbe già stato un incontro a Londra nelle scorse settimane con l’ex difensore nigeriano, in passato sondato anche dal Milan. Emenalo verrebbe affiancato da untecnico. Leggi su Calcionews24.com

Pappagallo0 : RT @VoceGiallorossa: ????? Emenalo il preferito dei Friedkin per il ruolo di Direttore Sportivo. Tutti i nomi per il ruolo #ASRoma https:/… - VoceGiallorossa : ????? Emenalo il preferito dei Friedkin per il ruolo di Direttore Sportivo. Tutti i nomi per il ruolo #ASRoma - BrunoGalvan85 : Tony D'Amico, direttore sportivo del @HellasVeronaFC, è tra i migliori in Italia ma viene poco pubblicizzato (forse… - Pall_Gonfiato : #Roma, caccia al direttore sportivo: spunta un nome nuovo - PaoloPuccioni : @codapurple Con i soldi di Rocco si fa come dice Rocco. Il male che il signor Commisso vuol fare tutto lui. Preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Direttore sportivo "Vittoria per il presidente e il direttore sportivo" AlessandriaNews Il meglio delle notizie dall'Italia e dal mondo

SPORTPIACENZA di Giacomo Spotti & C sas - Via Casteggio, 45 - 29121 Piacenza - R.I. di Piacenza - P.IVA 01557630330. Testata online iscritta al registro dei periodici del Tribunale di Piacenza con ...

Livorno trionfa nel Trofeo del Litorale, ma l’autentico vincitore è lo sport

direttore sportivo della Libertas Unicusano, che ha collaborato in prima persona affinché l’inedita sfida avesse luogo. Il Centro giovanile Atletica Costa Etrusca della presidente Sonia ...

SPORTPIACENZA di Giacomo Spotti & C sas - Via Casteggio, 45 - 29121 Piacenza - R.I. di Piacenza - P.IVA 01557630330. Testata online iscritta al registro dei periodici del Tribunale di Piacenza con ...direttore sportivo della Libertas Unicusano, che ha collaborato in prima persona affinché l’inedita sfida avesse luogo. Il Centro giovanile Atletica Costa Etrusca della presidente Sonia ...