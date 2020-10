DIRETTA Milan Roma – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ oramai imminente l’attesa sfida di campionato che chiuderà ufficialmente la 5° giornata: il Milan capolista ospita la Roma di Fonseca, dopo che entrambe le Formazioni hanno vinto le rispettive partite di Europa League. Le scelte degli allenatori Problemi di formazione per Pioli che non potrà fare a meno su Donnarumma e Hauge, entrambi positivi al Covid, ma che ritroverà il turco Calhanoglu. Ancora assenti per infortunio Musacchio, Gabbia e Rebic. Sarà proprio il numero 10 a supportare Ibrahimovic, assieme a Saelemaekers e Leao. Fonseca ritrova Mancini, falso positivo, Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, Veretout e Pellegrini in mediana e Mkhitaryan e Pedro a supportare Edin Dzeko davanti. Formazioni ufficiali Milan ... Leggi su giornal (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ oramai imminente l’attesa sfida di campionato che chiuderà ufficialmente la 5° giornata: ilcapolista ospita ladi Fonseca, dopo che entrambe lehanno vinto le rispettive partite di Europa League. Le scelte degli allenatori Problemi di formazione per Pioli che non potrà fare a meno su Donnarumma e Hauge, entrambi positivi al Covid, ma che ritroverà il turco Calhanoglu. Ancora assenti per infortunio Musacchio, Gabbia e Rebic. Sarà proprio il numero 10 a supportare Ibrahimovic, assieme a Saelemaekers e Leao. Fonseca ritrova Mancini, falso positivo, Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, Veretout e Pellegrini in mediana e Mkhitaryan e Pedro a supportare Edin Dzeko davanti....

