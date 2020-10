Dipendenti Asia positivi al Covid, il punto della situazione del Comune: “Assicurati tutti i servizi ordinari” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nessun taglio alle prestazioni, anche con una parte del personale in isolamento. La riorganizzazione dei turni e il ricorso al lavoro interinale consentono di assicurare tutti i servizi forniti dall’azienda di igiene urbana, che conta 28 lavoratori in malattia e 94 Dipendenti in isolamento fiduciario”- lo comunica l’assessore all’ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice. La commissione Ambiente presieduta da Marco Gaudini fa il punto sull’attuale situazione dell’azienda Asia. 28 Dipendenti sono risultati positivi al Covid-19 e 94 risultano in isolamento fiduciario. L’azienda comunque continua ad assicurare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nessun taglio alle prestazioni, anche con una parte del personale in isolamento. La riorganizzazione dei turni e il ricorso al lavoro interinale consentono di assicurareforniti dall’azienda di igiene urbana, che conta 28 lavoratori in malattia e 94in isolamento fiduciario”- lo comunica l’assessore all’ambiente deldi Napoli, Raffaele Del Giudice. La commissione Ambiente presieduta da Marco Gaudini fa ilsull’attualedell’azienda. 28sono risultatial-19 e 94 risultano in isolamento fiduciario. L’azienda comunque continua ad assicurare ...

FlaviaLuna10 : @tennantslaugh @margheritasid1 @babypumpkinpie Asia non si parla di multinazionali (che peraltro sono in regola) ma… - sicomunicazione : New post: Asia chiarisce il numero dei dipendenti positivi al covid-19 - Napoliflash24 : Covid, Maria De Marco, Presidente Asìa: 'I dipendenti positivi sono 12, non 100' - - Scisciano : Napoli,Covid: cento dipendenti positivi nell’Asia: Napoli, 19 Ottobre – “L’Asia, l’azienda che si occupa del serviz… - Napoliflash24 : Covid: positivi 6 operai di Fca e 100 dipendenti di Asia - -