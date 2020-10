Diletta Leotta | lato B esplosivo nei leggins | “Colori d’autunno” FOTO SEXY

(Di lunedì 26 ottobre 2020)continua a far impazzire i propri fan con degli scatti mozzafiato. La bella conduttrice di Dazn ha pubblicato unain cui veste deiche fanno fatica a contenere il suo. Lo sfondo è quello classico di una giornata di ottobre e la siciliana scrive: “Colori d’autunno” nella didascalia. Di seguito ladellache sta davvero scatenando milioni di italiani. Visualizza questo post su Instagram Colori d’autunno 🍂🍁 Un post condiviso da 🌸🌸 (@) in data: 25 Ott 2020 alle ore 12:48 PDT

zazoomblog : Diletta Leotta un autunno davvero “gonfio” di colori e non solo – FOTO - #Diletta #Leotta #autunno #davvero - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta: “Colori d’autunno” - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta: “Colori d’autunno” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta: “Colori d’autunno” - napolimagazine : FOTO ZOOM - Diletta Leotta: “Colori d’autunno” -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

L'ultima puntata di “Ballando con le Stelle” ha regalato al pubblico un focus su Daniele Scardina. Il concorrente del talent show - nonché ex fidanzato di Diletta Leotta - si è raccontato in una clip ...La nuova foto di Eleonora Incardona incanta proprio tutti: il lato A in primo piano quasi scappa dalla maglia troppo stretta.