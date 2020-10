Dietro le provocazioni di Erdo?an c’è un progetto politico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente turco attacca quello francese con due obiettivi: mostrare i muscoli sul piano geostrategico e imporsi come difensore del mondo islamico. Anche se tace sulla Cina che reprime gli uiguri musulmani. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente turco attacca quello francese con due obiettivi: mostrare i muscoli sul piano geostrategico e imporsi come difensore del mondo islamico. Anche se tace sulla Cina che reprime gli uiguri musulmani. Leggi

Il direttore creativo non è nuovo alle provocazioni, di cui ha fatto una ... autobus o si è in discoteca tra la folla il rischio è dietro l'angolo. Ma se sui social i commenti che si leggono ...

Arrivano le calze rotte firmate Gucci da 140 euro

Quando la moda propone outfit così arditi non si sa mai fino in fondo cosa si nasconda dietro quella provocazione: è il caso delle calze strappate di Gucci del valore di 140 euro. Non è la prima volta ...

