Didattica a distanza, tornano le lezioni da casa: dalla formazione (poca) ai pc mancanti. E si teme salti la rete per i prof collegati da scuola (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per molte scuole superiori d'Italia oggi la campanella torna a suonare virtualmente. L'ultimo dpcm ha previsto la possibilità per le Regioni di tornare almeno al 75% di Didattica a distanza per far fronte al picco di contagi e intanto Lombardia, Calabria, Campania e Sicilia hanno già disposto l'obbligo per le superiori. Ma a che punto sono gli istituti sulla tanto contestata dad? Secondo i dirigenti scolastici e gli esperti del mondo digitale tra i banchi, il mondo della scuola ancora arranca. Sono passati otto mesi dalla prima lezione online, ma la rete è rimasta claudicante; i dispositivi non ci sono ancora per tutti; la formazione non è stata sufficiente. E non solo: ad ammettere le difficoltà cui dovremo andare incontro nelle ...

