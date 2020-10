Didattica a distanza da martedì: cosa cambia per la scuola con il nuovo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel nuovo Dpcm 24 ottobre si stabilisce la Didattica a distanza per due milioni di studenti delle scuole superiori. La scelta del governo è stata di stabilire una quota minima del 75% ma le Regioni ... Leggi su today (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel24 ottobre si stabilisce laper due milioni di studenti delle scuole superiori. La scelta del governo è stata di stabilire una quota minima del 75% ma le Regioni ...

lorepregliasco : La situazione sembra essere questa. Le regioni non cedono su orari ristoranti e didattica a distanza. Il governo sa… - RegLombardia : #covid19 #ordinanza ??? Limitazioni negli orari d’apertura e nelle modalità di erogazione e consumazione per le atti… - Agenzia_Ansa : La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo #Dpcm in vigore da domani, a… - vinierm : RT @Unomattina: 'Siamo ad un passo dal lockdown in Belgio, il lavoro a distanza arriva al 75%, così anche la didattica a distanza. Lo Stato… - belizavibes : La prima volta dopo tanto tempo di didattica a distanza. Non so se piangere o piangere. -