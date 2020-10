Di Maria incontra i ristoratori in Provincia garantendo il proprio supporto

Leggi su anteprima24

Benevento – Stamani il Presidente delladi Benevento, Antonio Di, assistito da Nicola Boccalone, Direttore generale, ha ricevuto in Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori una delegazioni di operatori sanniti della ristorazione. I, che hanno presentato undocumento a Dihanno richiesto innanzitutto il rispetto della loro dignità di lavoratori e di piccoli imprenditori, costretti a chiudere le proprie attività per far fronte, nelle intenzioni del Governo regionale e centrale, all'espandersi dell'epidemia da Covid 19. A giudizio dei manifestanti sarebbe stato più corretto se fosse stata ordinata la chiusura totale dei pubblici esercizi e non quella che dispone un lavoro a singhiozzo sino alle 18.00.