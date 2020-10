Di Maio: “Politica dia segnale, tagliamo stipendi parlamentari” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, allora dobbiamo essere pronti anche noi a farne. La politica in una situazione del genere, davanti a una crisi globale senza precedenti con 42 milioni di casi nel mondo dall’inizio della pandemia, deve dare un segnale chiaro alla popolazione per ristabilire un canale di fiducia con i cittadini. Riprendiamo la discussione iniziata a marzo, quando scoppiò la pandemia: tagliamo gli stipendi dei parlamentari ed eliminano qualsiasi tipo di privilegio della politica”. Lo chiede in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Mentre ci sono persone che soffrono a causa del virus, è inaccettabile che i politici continuino a guadagnare 15mila euro al mese. Sono troppi”, sottolinea Di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, allora dobbiamo essere pronti anche noi a farne. La politica in una situazione del genere, davanti a una crisi globale senza precedenti con 42 milioni di casi nel mondo dall’inizio della pandemia, deve dare unchiaro alla popolazione per ristabilire un canale di fiducia con i cittadini. Riprendiamo la discussione iniziata a marzo, quando scoppiò la pandemia:glidei parlamentari ed eliminano qualsiasi tipo di privilegio della politica”. Lo chiede in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Mentre ci sono persone che soffrono a causa del virus, è inaccettabile che i politici continuino a guadagnare 15mila euro al mese. Sono troppi”, sottolinea Di ...

