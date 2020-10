Devastante lutto nel mondo dello sport | il campione é morto a soli 17 anni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Jermey Wisten è, Era un giovane calciatore, aveva solo 17e aveva giocato nelle ultime stagioni con il settore giovanile del Manchester City. Nato in Malawi si era trasferito con tutta la famiglia in Inghilterra dove sognava di diventare un calciatore. Dopo aver giocato con squadre dilettantistiche nel 2016 firma con il City con cui ha giocato per quattro stagioni con le squadre giovanili. Tempo fa era stato svincolato e attualmente era senza squadra. Il Manchester ha dato la notizia su Twitter scrivendo: "La famiglia del Manchester City è rattristata nell'apprendere della morte dell'ex giocatore dell'Academy Jeremy Wisten. Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e familiari. I nostri pensieri sono con te in questo momento difficile". Le cause della sua morte ancora non sono state ...