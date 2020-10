Detto Fatto, prima puntata stagionale 26 ottobre 2020: anticipazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi, lunedì 26 ottobre, torna su Rai2 l’appuntamento con Detto Fatto, giunto alla nona edizione. Il factual show vede alla conduzione la confermatissima Bianca Guaccero. Blogo seguirà la puntata in liveblogging. Il programma quest’anno va in onda in un nuovo orario, ossia dalle 14.55 alle 17.30 (alle 14.00, invece, debutta Ore 14). Nel cast fisso del programma ci saranno anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Detto Fatto, come di consueto, dispenserà tanti consigli in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora. Nel dettaglio Carla Gozzi proporrà le sue rubriche dedicate alla moda e al ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi, lunedì 26, torna su Rai2 l’appuntamento con, giunto alla nona edizione. Il factual show vede alla conduzione la confermatissima Bianca Guaccero. Blogo seguirà lain liveblogging. Il programma quest’anno va in onda in un nuovo orario, ossia dalle 14.55 alle 17.30 (alle 14.00, invece, debutta Ore 14). Nel cast fisso del programma ci saranno anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi., come di consueto, dispenserà tanti consigli in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora. Nel dettaglio Carla Gozzi proporrà le sue rubriche dedicate alla moda e al ...

