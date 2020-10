Destruction AllStars: il gioco è posticipato, ma sarà nel PS Plus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Destruction AllStars non arriverà al lancio di PS5, il gioco è stato posticipato, ma sarà incluso nel PS Plus a partire dal day one Quest’anno ormai ci siamo abituati. Alla lunga lista dei giochi il cui lancio è stato posticipato si aggiunge anche Destruction AllStars, ma con una piacevole sorpresa legata al PS Plus. Il gioco infatti mancherà il lancio di PS5 , per essere spostato di qualche mese. Si parla addirittura di febbraio 2021, ma i piani sulla distribuzione del gioco sviluppato da Wushu Studios e Lucid Games sembrano essere cambiati. Destruction AllStars posticipato, ma verrà incluso nel PS ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020)non arriverà al lancio di PS5, ilè stato, ma sarà incluso nel PSa partire dal day one Quest’anno ormai ci siamo abituati. Alla lunga lista dei giochi il cui lancio è statosi aggiunge anche, ma con una piacevole sorpresa legata al PS. Ilinfatti mancherà il lancio di PS5 , per essere spostato di qualche mese. Si parla addirittura di febbraio 2021, ma i piani sulla distribuzione delsviluppato da Wushu Studios e Lucid Games sembrano essere cambiati., ma verrà incluso nel PS ...

