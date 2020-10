Decreto Ristoro, Misiani: obiettivo è portarlo in Gazzetta già domani (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo è quello di portare il Decreto Ristoro in Gazzetta già da domani. A dettare i tempi è il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, intervenuto questa mattina ai microfoni di Rtl. “Noi abbiamo lavorato sabato e domenica e lavoreremo ancora oggi – ha dichiarato Misiani – Stimiamo un aiuto per 350mila imprese nel settore della ristorazione, dei bar, spettacolo e sport”. Il viceministro ha parlato di “contributi più generosi rispetto a quelli dei mesi scorsi per le imprese completamente bloccate”, oltre a una differenziazione “tra chi può tenere aperto fino alle 18 e chi invece deve bloccare la propria attività h24”. “Vogliamo dare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’è quello di portare ilingià da. A dettare i tempi è il viceministro dell’Economia Antonio, intervenuto questa mattina ai microfoni di Rtl. “Noi abbiamo lavorato sabato e domenica e lavoreremo ancora oggi – ha dichiarato– Stimiamo un aiuto per 350mila imprese nel settore della ristorazione, dei bar, spettacolo e sport”. Il viceministro ha parlato di “contributi più generosi rispetto a quelli dei mesi scorsi per le imprese completamente bloccate”, oltre a una differenziazione “tra chi può tenere aperto fino alle 18 e chi invece deve bloccare la propria attività h24”. “Vogliamo dare ...

