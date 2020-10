Decreto Ristoro: 4 miliardi per 350.000 imprese (ma non si sa ancora come e quando arriveranno i soldi) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Viene chiamato Decreto Ristoro quello che Palazzo Chigi è pronto a firmare tra oggi e domani per fornire un aiuto economico alle 350.000 imprese come bar e ristoranti che con l'ultimo Dpcm del 24 ottobre si sono viste costrette a chiudere o a ridurre l'orario di apertura nel tentativo di arginare la seconda andata pandemica in corso.In cosa consiste Il budget sul tavolo è di 4 miliardi di euro che verranno utilizzati in varie forme a vantaggio di ristoranti, bar, pub gelaterie, pasticcerie, cinema, teatri, sale giochi, discoteche, palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici che per lo meno fino al prossimo 24 novembre non potranno fatturare o opereranno con orari ridotti e conseguenti gravi danni economici.Il Decreto legge dovrebbe disporre sostegno e aiuti ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 ottobre 2020) Viene chiamatoquello che Palazzo Chigi è pronto a firmare tra oggi e domani per fornire un aiuto economico alle 350.000bar e ristoranti che con l'ultimo Dpcm del 24 ottobre si sono viste costrette a chiudere o a ridurre l'orario di apertura nel tentativo di arginare la seconda andata pandemica in corso.In cosa consiste Il budget sul tavolo è di 4di euro che verranno utilizzati in varie forme a vantaggio di ristoranti, bar, pub gelaterie, pasticcerie, cinema, teatri, sale giochi, discoteche, palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici che per lo meno fino al prossimo 24 novembre non potranno fatturare o opereranno con orari ridotti e conseguenti gravi danni economici.Illegge dovrebbe disporre sostegno e aiuti ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Linkiesta : ++ #Conte annuncia che sarà tre volte Natale e ristoro tutto il giorno ++ ??Leggi qui @lasoncini ??… - Mandolesi_Giu : Vista la fine fatta dai predecenti CURA ITALIA, LIQUIDITÀ e RILANCIO starei molto attento prima di chiamarlo DECRET… - lecodelsud : Ministri al lavoro sul ‘Decreto Ristoro’: per aziende colpite da Dpcm subito indennizzi, cancellata seconda rata Im… - mauriziomao89 : RT @immaginaweb: Il ‘decreto ristoro’ per le imprese in Gazzetta domani. Dalla Cig all’Imu, tutte le misure in arrivo ?? -