Decreto Ristoro 2020: contributi a fondo perduto e rinnovo Rem. Tutti i nuovi aiuti in arrivo (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto Governo.it) contributi a fondo perduto per imprese, nuova indennità Covid una tantum per stagionali e lavoratori dello spettacolo, rinnovo Reddito di emergenza, stop seconda rata Imu: l'annuncio delle nuove restrizioni in vigore con l'ultimo Dpcm 24 ottobre è andato di pari passo con la rassicurazione del premier Conte sull'arrivo di altri aiuti a favore di imprese e famiglie in difficoltà, per fare fronte a un novembre di fuoco. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm 24 ottobre, in vigore fino al 24 novembre, Conte ha infatti annunciato che i fondi per ulteriori contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali e della ristorazione ci sono ...

