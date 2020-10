Decreto novembre, nuovi aiuti alle imprese con contributi a fondo perduto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con l’annuncio del nuovo Decreto firmato il 24 ottobre, il premier Conte ha spiegato che verranno erogati nuovi contributi a fondo perduto, in previsione di pagamento già a metà novembre. Nell’ultimo Decreto annunciato e firmato da Giuseppe Conte il 24 ottobre, il governo non si è impegnato soltanto a stabilire nuove misure restrittive. Nel “Decreto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con l’annuncio del nuovofirmato il 24 ottobre, il premier Conte ha spiegato che verranno erogati, in previsione di pagamento già a metà. Nell’ultimoannunciato e firmato da Giuseppe Conte il 24 ottobre, il governo non si è impegnato soltanto a stabilire nuove misure restrittive. Nel “… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

teatroallascala : In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre tutte le rappresentazioni fino al 26 novem… - RaiNews : Entra in vigore oggi fino al 24 novembre il nuovo Dpcm sulle misure anticovid. Tante le restrizioni ma previste anc… - InfoFiscale : Bonus affitto, novità decreto novembre: estensione credito imposta partite IVA - IlMattinoFoggia : RT @ManzianaComune: DA OGGI IN VIGORE IL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Le misure saranno in vigore fino al prossi… - ManzianaComune : DA OGGI IN VIGORE IL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Le misure saranno in vigore fino al pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto novembre Decreto novembre, il governo pronto a intervenire. Ma c’è il problema risorse Il Sole 24 ORE Novembre: Cassa integrazione, REM e bonus oltre 2.000€

Decreto Novembre: indennizzi, ristori, CIG, IMU Atteso per le prossime ore il varo del decreto di novembre, che sembra dovrebbe chiamarsi "decreto risparmio", da parte del Consiglio dei ministri. La ...

"Buio nelle sale, ma sono luoghi sicuri"

Niente da fare, almeno fino al 24 di novembre data di scadenza del decreto. Ma la storia recente insegna che la scadenza dei decreti non è come quella degli alimenti. Al contrario spesso viene ...

Decreto Novembre: indennizzi, ristori, CIG, IMU Atteso per le prossime ore il varo del decreto di novembre, che sembra dovrebbe chiamarsi "decreto risparmio", da parte del Consiglio dei ministri. La ...Niente da fare, almeno fino al 24 di novembre data di scadenza del decreto. Ma la storia recente insegna che la scadenza dei decreti non è come quella degli alimenti. Al contrario spesso viene ...