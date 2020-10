De Silvestri: "È sempre bello tornare a casa" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lorenzo De Silvestri ha sempre la Lazio nel cuore. "È sempre bello tornare a casa", così il difensore del Bologna al termine della gara. Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lorenzo Dehala Lazio nel cuore. "", così il difensore del Bologna al termine della gara.

juventusfc : 71' | La girata di Alvaro! La Juve ha alzato la pressione e attacca con continuità. @AlvaroMorata in area gira d'im… - juventusfc : 20' | ?? | BERNA! @fbernardeschi va via in velocità per vie centrali, ma la sua conclusione è respinta da Silvestri… - GoalItalia : ? Bernardeschi ?? Kulusevski ?? Silvestri ?? Morata ?? Lovato Le pagelle di #JuveVerona [@romeoagresti] ??… - Matteoceck1987 : 15 tiri in porta tra cui 2 legni e Silvestri che ha parato pure i sassi, ieri tolto qualche spezzone e il regalo fa… - VigaCF : @yxMaaTT 2 traverse, 1 gol annullato per 1 cm, varie parate di silvestri Gol di kukusevski Verona, 1 tiro un gol Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvestri È Pagelle, Lovato è sontuoso. Zaccagni è il “diez” gialloblù. Silvestri c’è sempre Hellas1903.it De Silvestri: "È sempre bello tornare a casa"

Lorenzo De Silvestri ha sempre la Lazio nel cuore. "È sempre bello tornare a casa", così il difensore del Bologna al termine della gara.

Tutte le ultime sul 5° turno di A, LIVE! Milan, torna Calhanoglu

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni.

Lorenzo De Silvestri ha sempre la Lazio nel cuore. "È sempre bello tornare a casa", così il difensore del Bologna al termine della gara.Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni.