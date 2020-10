De Magistris in piazza contro se stesso: la comica fine della “rivoluzione arancione” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La giunta comunale di Napoli parteciperà nel pomeriggio, con una delegazione di assessori, per ascoltare e fare proposte, alla manifestazione delle ore 18 in piazza Plebiscito degli operatori commerciali e produttivi della città che vogliono esprimere, in maniera democratica e partecipativa, il dissenso sulle ultime decisioni in materia di restrizioni contenute nel DPCM e nell’ordinanza regionale”. Il comunicato stampa arriva dal Comune di Napoli, e ha dell’incredibile. Luigi De Magistris, il telesindaco che mentre Napoli vive uno dei suoi momenti più difficili della sua storia, passa le giornate in tv a pontificare, oggi manda in piazza qualche suo assessore per mettere il cappello sulla protesta di chi, a causa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La giunta comunale di Napoli parteciperà nel pomeriggio, con una delegazione di assessori, per ascoltare e fare proposte, alla manifestazione delle ore 18 inPlebiscito degli operatori commerciali e produttivicittà che vogliono esprimere, in maniera democratica e partecipativa, il dissenso sulle ultime decisioni in materia di restrizioni contenute nel DPCM e nell’ordinanza regionale”. Il comunicato stampa arriva dal Comune di Napoli, e ha dell’incredibile. Luigi De, il telesindaco che mentre Napoli vive uno dei suoi momenti più difficilisua storia, passa le giornate in tv a pontificare, oggi manda inqualche suo assessore per mettere il cappello sulla protesta di chi, a causa ...

stanzaselvaggia : Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i polizio… - sudreporter : #Napoli, @demagistris porta in piazza la giunta e il @PDNapoli reagisce duramente - MichelaRoi : RT @ederoclite: Il Sindaco De Magistris e la giunta saranno in piazza alle 18 contro le misure del governo. E io che pensavo che si stesse… - luca_delponte : RT @Teresat14547770: GRANDE! OGGI,ALLE 18.00 SINDACO DE MAGISTRIS, SARÀ IN PIAZZA A FIANCO DEI MANIFESTANTI E NON MANDERÀ VIGILI A MULTARE… - CastigamattU : RT @Teresat14547770: GRANDE! OGGI,ALLE 18.00 SINDACO DE MAGISTRIS, SARÀ IN PIAZZA A FIANCO DEI MANIFESTANTI E NON MANDERÀ VIGILI A MULTARE… -