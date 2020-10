De Luca sul nuovo DPCM: “Nuove norme non basteranno, l’alternativa è chiudere tutto per un mese” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Campania, nelle ultime settimane, è diventata una delle Regioni con il maggior numero di pazienti positivi al Covid-19. Una situazione che ha messo in allarme il presidente Vincenzo De Luca, il quale ha minacciato un lockdown nei giorni scorsi, con la richiesta di far diventare l’intera Italia zona rossa. Nelle ultime ore, il governatore … L'articolo De Luca sul nuovo DPCM: “Nuove norme non basteranno, l’alternativa è chiudere tutto per un mese” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Campania, nelle ultime settimane, è diventata una delle Regioni con il maggior numero di pazienti positivi al Covid-19. Una situazione che ha messo in allarme il presidente Vincenzo De, il quale ha minacciato un lockdown nei giorni scorsi, con la richiesta di far diventare l’intera Italia zona rossa. Nelle ultime ore, il governatore … L'articolo Desul: “Nuovenon, l’alternativa èper un mese”

