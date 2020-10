De Luca firma una nuova ordinanza e vieta anche l’asporto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Poche le novità contenute nell’ultima ordinanza firmata oggi dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca Conferma la chiusura della suole fino al 31 ottobre ad eccezione della fascia d’età 0-6 e salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con ordinanza n.82 Confermato anche il divieto di mobilità inter provinciale per tutta la Regione e il coprifuoco dalle 23 alle 5. La novità, in contrasto con quanto contenuto nel nuovo Dpcm appena varato dal Governo riguarda invece le attività di ristorazione e più precisamente l’asporto. Mentre il Dpcm consentiva l’asporto al pari della consegna a domicilio fino alle 24 fino alle 24, ma con divieto di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Poche le novità contenute nell’ultimata oggi dal Governatore della Campania Vincenzo DeConferma la chiusura della suole fino al 31 ottobre ad eccezione della fascia d’età 0-6 e salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate conn.82 Confermatoil divieto di mobilità inter provinciale per tutta la Regione e il coprifuoco dalle 23 alle 5. La novità, in contrasto con quanto contenuto nel nuovo Dpcm appena varato dal Governo riguarda invece le attività di ristorazione e più precisamente l’asporto. Mentre il Dpcm consentiva l’asporto al pari della consegna a domicilio fino alle 24 fino alle 24, ma con divieto di ...

