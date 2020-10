Daydreamer anticipazioni | CAN fa una pesante rivelazione a EMRE | ecco quale

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Brutta scoperta in arrivo perDivit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Dopo il suo matrimonio improvviso con Leyla Aydin (Oznur Serceler), l’uomo scoprirà infatti dal fratello Can (Can Yaman) che il padre Aziz (Ahmet Somers) sta combattendo contro un brutto male. Unache, ovviamente, non passerà inosservata…Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, puntata del 26 ottobre: arrivano ALESSIO e SAUL– Le Ali del Sogno, news:comesposerà Leyla Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete sicuramente già che Leyla eddecideranno di sposarsi all’improvviso, senza avvisare nessuno, e ...