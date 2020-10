Davide Cassani: “Rischiamo di perdere una generazione di sportivi, guaio anche sanitario” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 è stato completato, con un gran spettacolo in quel di Milano e la vittoria finale di Tao Geoghegan Hart. Una Corsa Rosa che è nata con molte difficoltà a causa della situazione che sta sconvolgendo il mondo intero, ma che in ogni caso è riuscita a giungere al termine. Davide Cassani, Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali e Commissario Tecnico degli uomini, sul proprio profilo Facebook ha voluto esprimere un giudizio sul momento che stiamo attraversando, soprattutto in Italia, e lo stop allo sport che mette in crisi soprattutto tantissimi giovani atleti. Le sue parole: “Il Giro è stato per molti, e anche per me qualcosa di bello, quasi un dolcificante, qualcosa che calma i sentimenti e tiene lontano le paure. Siamo tornati a casa e tutti ci sentiamo più soli, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 è stato completato, con un gran spettacolo in quel di Milano e la vittoria finale di Tao Geoghegan Hart. Una Corsa Rosa che è nata con molte difficoltà a causa della situazione che sta sconvolgendo il mondo intero, ma che in ogni caso è riuscita a giungere al termine., Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali e Commissario Tecnico degli uomini, sul proprio profilo Facebook ha voluto esprimere un giudizio sul momento che stiamo attraversando, soprattutto in Italia, e lo stop allo sport che mette in crisi soprattutto tantissimi giovani atleti. Le sue parole: “Il Giro è stato per molti, eper me qualcosa di bello, quasi un dolcificante, qualcosa che calma i sentimenti e tiene lontano le paure. Siamo tornati a casa e tutti ci sentiamo più soli, ...

TroppAzzurro : 'Perché devi criticare un corridore che dà l’anima e ci mette il cuore?' (Davide Cassani, ct della #Nazionale, dife… - Eu_Sou_O_Hacker : RT @tuttobiciweb_it: Brutta avventura per Davide #Cassani: l'auto si muove e rischia di essere schiacciato. Otto punti di sutura alla #mano… - amicofracito : RT @tuttobiciweb_it: Brutta avventura per Davide #Cassani: l'auto si muove e rischia di essere schiacciato. Otto punti di sutura alla #mano… - tuttobiciweb_it : Brutta avventura per Davide #Cassani: l'auto si muove e rischia di essere schiacciato. Otto punti di sutura alla… - paolocarpani : Davide Cassani tutte le #news sul #ciclismo prof. direttamente su #Telegram News ciclismo professionistico -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Cassani BRUTTO INCIDENTE PER DAVIDE CASSANI InBici La prima volta al Giro, nessun italiano tra i primi cinque

MILANO. Nibali primo degli italiani. Sempre lui, a quasi 36 anni ancora lui, settimo a 8’15” da Tao. Per la prima volta nessun italiano tra i primi 5. Filippo Ganna, 24 anni, àncora di salvezza del no ...

Chiuchiolo: "L’ultima sentenza toglie dignità a Giovanni Iannelli, bisogna fare di più"

Francesco Chiuchiolo, che ha aperto la pagina social "Giustizia per Giovanni" su Facebook, dal giorno della morte di Giovanni si sta battendo a fianco del padre Carlo per avere giustizia. Di Giovanni ...

MILANO. Nibali primo degli italiani. Sempre lui, a quasi 36 anni ancora lui, settimo a 8’15” da Tao. Per la prima volta nessun italiano tra i primi 5. Filippo Ganna, 24 anni, àncora di salvezza del no ...Francesco Chiuchiolo, che ha aperto la pagina social "Giustizia per Giovanni" su Facebook, dal giorno della morte di Giovanni si sta battendo a fianco del padre Carlo per avere giustizia. Di Giovanni ...