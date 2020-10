Da Rossi a Bellocchio | il Dpcm fa incazzare anche la sinistra | “Teatri chiusi? Neanche con la guerra”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott – Il nuovodel governo Conte oltre che a spingere in piazza cittadini a Napoli, Roma, Palermo, Verona e molte altre città italiane (se ovviamente per i giornalisti dio i Mentana di turno sono tutti ultras o pericolosi fascisti) adesso fa girare le cosiddette. Già, perché se è vero che i “” di casa nostra detengono l’egemonia culturale, èvero che ci sono riusciti grazie a cinema e teatro. Quindi ora che il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini dà la sua approvazione affinché le platee restino vuote, si vedono chiudere i rubinetti. Paolo: “Se chiudete i teatri non ci siete mai stati” Il primo a ...