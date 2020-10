Da Piazza Plebiscito alla sede della Regione Campania: migliaia di persone in piazza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Altro che manifestazioni in forma statica. Almeno, in questo modo erano iniziate le proteste a piazza Plebiscito a Napoli, dove migliaia di persone si erano radunate per far sentire la propria voce contro le ulteriori misure restrittive imposte con il dpcm del 25 ottobre per cercare di contenere l’epidemia da coronavirus. La polizia in assetto antisommossa era già schierata al centro della piazza più celebre di Napoli, ma il cordone ha dovuto seguire i manifestanti fino a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. LEGGI ANCHE > Viminale in allerta per le tensioni sociali: massima fermezza contro le violenze piazza ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Altro che manifestazioni in forma statica. Almeno, in questo modo erano iniziate le proteste aa Napoli, dovedisi erano radunate per far sentire la propria voce contro le ulteriori misure restrittive imposte con il dpcm del 25 ottobre per cercare di contenere l’epidemia da coronavirus. La polizia in assetto antisommossa era già schierata al centropiù celebre di Napoli, ma il cordone ha dovuto seguire i manifestanti fino a Palazzo Santa Lucia,. LEGGI ANCHE > Viminale in allerta per le tensioni sociali: massima fermezza contro le violenze...

