Da oggi in vigore le nuove misure anti-Covid. Il Governo al lavoro sugli aiuti a fondo perduto. Ora la priorità è sostenere lavoratori e imprese (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono entrate in vigore alla mezzanotte di ieri le nuove misure introdotte dal Governo per fronteggiare la seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus (leggi l'articolo). L'Esecutivo ora è al lavoro su un pacchetto di interventi, in parte già annunciato anche dal premier Giuseppe Conte, per sostenere imprese e lavoratori maggiormente colpiti dalle nuove restrizioni, come ristoratori, baristi ma anche gestori di palestre e cinema. Il pacchetto prevede un contributo a fondo perduto per le imprese, cassa integrazione per i lavoratori, credito d'imposta per le attività in affitto, il rinvio del pagamento dell'Imu, aiuto per ...

