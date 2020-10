Da infermiera simbolo della lotta al coronavirus a modella. Ma Martina non lascia il camice (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da infermiera in prima linea contro il coronavirus a modella e testimonial della collezione DoDo dedicata all'Italia, ma Martina Bendetti non smette di indossare il camice per fronteggiare la seconda ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dain prima linea contro ila moe testimonialcollezione DoDo dedicata all'Italia, maBendetti non smette di indossare ilper fronteggiare la seconda ...

A marzo l'infermiera 28enne dell'ospedale di Massa Carrara ha pubblicato quella che è diventata una foto simbolo dell'eroismo del personale sanitario e oggi posa per una campagna molto speciale ...

Con tanto di annuncio ufficiale, e con tanto di simbolo anche della Presidenza del Consiglio dei ... Esordisce così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani ...

