Da infermiera simbolo della lotta al coronavirus a modella. Ma Martina non lascia il camice (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da infermiera in prima linea contro il coronavirus a modella e testimonial della collezione DoDo dedicata all'Italia, ma Martina Bendetti non smette di indossare il camice per fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Il suo viso, segnato letteralmente dalla mascherina, ha fatto il giro del mondo e conquistato persino le pagine del "Time". A marzo l'infermiera 28enne dell'ospedale di Massa Carrara ha pubblicato quella che è diventata una foto simbolo dell'eroismo del personale sanitario e oggi posa per una campagna molto speciale sull'orgoglio italiano. I TESTIMONIAL Martina aveva scattato il selfie dopo una durissima giornata di lavoro nel reparto di terapia ...

