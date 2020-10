Da Emma Dante a Ezio Greggio | cambiate questo decreto che chiude le sale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) di Manuela Ballo È davvero difficile da digerire, per il mondo dello spettacolo, l'amaro boccone che ha ricevuto dal nuovogovernativo. Gli operatori e gli artisti non lo mandano proprio giù. ...

Si moltiplicano appelli, tweet e lettere di artisti e operatori per scongiurare una crisi che sarebbe letale: i nomi di chi non ci sta. I fan a Boldi: "Non mandare il film in streaming" ...“Si fa la fame, ma i teatri rimangono aperti”. Ha ricordato un “infuocato” Stefano Massini al talk show Piazza Grande le parole di Shostakovich mentre i nazisti tentavano l’assedio di Leningrado. Con ...