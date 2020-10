Cyberpunk 2077 perde alcuni contenuti e lo studio risponde alle preoccupazioni dei fan sui tagli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uno sviluppatore di CD Projekt Red ha affrontato le preoccupazioni dei fan sul contenuto tagliato di Cyberpunk 2077. Il senior level designer Miles Tost, ha parlato della questione nel server di Cyberpunk 2077 su Discord rassicurando i fan preoccupati e spiegando che non dovrebbero esserlo per il prodotto finale.Nella dichiarazione Tost ha affermato: "Il taglio dei contenuti e dell'ambito è una parte molto normale dello sviluppo. Ovviamente alcune cose cambiano e ovviamente avremo anche idee che sembrano grandiose sulla carta ma poi non finiscono per funzionare bene nel gioco assieme a tutto il resto. Per questo dobbiamo tagliare o implementare qualcosa".La risposta è arrivata a causa dei confronti effettuati tra i recenti ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uno sviluppatore di CD Projekt Red ha affrontato ledei fan sul contenutoato di. Il senior level designer Miles Tost, ha parlato della questione nel server disu Discord rassicurando i fan preoccupati e spiegando che non dovrebbero esserlo per il prodotto finale.Nella dichiarazione Tost ha affermato: "Ilo deie dell'ambito è una parte molto normale dello sviluppo. Ovviamente alcune cose cambiano e ovviamente avremo anche idee che sembrano grandiose sulla carta ma poi non finiscono per funzionare bene nel gioco assieme a tutto il resto. Per questo dobbiamoare o implementare qualcosa".La risposta è arrivata a causa dei confronti effettuati tra i recenti ...

Eurogamer_it : Lo studio risponde alle preoccupazioni dei fan riguardo i tagli di contenuti in #Cyberpunk2077. - BDaigo : #Marketing Cyberpunk 2077 e gli altri, quando i videogame riscrivono le regole della pubblicità - Wired… - brema82 : RT @stefano_ca9: Ormai non manca più moltissimo all'arrivo di Cyberpunk 2077, ma prima di pensare al prossimo gdr della software house pola… - stefano_ca9 : Ormai non manca più moltissimo all'arrivo di Cyberpunk 2077, ma prima di pensare al prossimo gdr della software hou… - ManuelaReversi : RT @Addioegrazieper: Partnership @Porsche + @CDPROJEKTRED Se si volesse capire come funzionano il #marketing e il mondo dei #videogiochi… -