Cultura | Croppi | “Quadriennale Roma 2020 si farà | sarà un segnale di speranza”

Leggi su dire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – La Quadriennale d’arte di Roma si fara’ e sara’ un segnale di speranza. A confermare una delle manifestazioni culturali piu’ attese nella Capitale e’ Umberto Croppi, presidente della Fondazione La Quadriennale, che in una intervista all’agenzia Dire spiega i motivi che hanno spinto lui e la sua squadra a non rimandare l’esposizione che, come da programma, aprira’ al pubblico venerdi’ 30 ottobre al Palazzo delle Esposizioni e sara’ gratuita grazie alla sponsorizzazione di Gucci.