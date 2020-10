Crisanti: “Regioni nel caos e governo ha dovuto chiudere. Il Lazio è quello che sta facendo meglio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Il governo è costretto a misure coraggiose e impopolari a causa del caos delle Regioni. Bene ha fatto Conte a chiudere. Ho qualche perplessità sui teatri ma il rischio è troppo alto: tra 10 giorni potrebbe avere numeri preoccupanti”. Così Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista a Repubblica. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Il governo è costretto a misure coraggiose e impopolari a causa del caos delle Regioni. Bene ha fatto Conte a chiudere. Ho qualche perplessità sui teatri ma il rischio è troppo alto: tra 10 giorni potrebbe avere numeri preoccupanti”. Così Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista a Repubblica.

