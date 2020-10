Covid, visite bloccate per il virus: 9 mesi per una ecografia, crollano le diagnosi salva-vita (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si arriva a 7 mesi di attesa per una risonanza, a 9 per un ecocardiogramma o un'ecografia, mentre si arriva anche un anno per le visite specialistiche (reumatologiche, ginecologiche ad esempio).... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si arriva a 7di attesa per una risonanza, a 9 per un ecocardiogramma o un', mentre si arriva anche un anno per lespecialistiche (reumatologiche, ginecologiche ad esempio)....

Alien1it : @s_dellavedova SCANDALOSO! Quel che è peggio è che era così anche prima del #covid. Col covid han preso la palla al… - Alien1it : RT @s_dellavedova: #Covid, visite bloccate per il #virus: 9 mesi per una ecografia, crollano le diagnosi salva-vita. POI VEDIAMO CHE LE AZI… - MassimoCicale : @ecomstation1 @Stefanialove_of @simonegraziosi2 @Carlino_Rimini In effetti non è proprio così: se un ospedale è cov… - s_dellavedova : #Covid, visite bloccate per il #virus: 9 mesi per una ecografia, crollano le diagnosi salva-vita. POI VEDIAMO CHE L… - EffettoFrank : Covid, visite bloccate per il virus: 9 mesi per una ecografia, crollano le diagnosi salva-vita -

Ultime Notizie dalla rete : Covid visite Covid, visite bloccate per il virus: 9 mesi per una ecografia, crollano le diagnosi salva-vita Il Messaggero Toscana vicina al rischio massimo: potenziati ospedali e tracciamento dei casi

In pochi giorni si potrebbe passare dal livello 3 al 4, che prevede chiusura totale: ieri 1.526 contagiati e 11 morti. Aumentano i ricoveri nei reparti Covid ...

Risposta a Covid serie A Tumori serie B

Scrivo perché ritengo indispensabile che le persone siano correttamente informate, soprattutto se si parla di salute. Evidentemente il lettore che ha scritto non e' ben informato. Mio padre è un pazie ...

In pochi giorni si potrebbe passare dal livello 3 al 4, che prevede chiusura totale: ieri 1.526 contagiati e 11 morti. Aumentano i ricoveri nei reparti Covid ...Scrivo perché ritengo indispensabile che le persone siano correttamente informate, soprattutto se si parla di salute. Evidentemente il lettore che ha scritto non e' ben informato. Mio padre è un pazie ...