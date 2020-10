Covid, viceministro Sileri: 'Sono in disaccordo con molte misure Dpcm' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri prende in parte le distanze dal nuovo Dpcm emanato per arginare la seconda ondata di coronavirus. 'Io ho sempre pensato che laddove c'è un protocollo e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilalla Salute Pierpaoloprende in parte le distanze dal nuovoemanato per arginare la seconda ondata di coronavirus. 'Io ho sempre pensato che laddove c'è un protocollo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid viceministro Covid, viceministro Sileri: "Sono in disaccordo con molte misure Dpcm" TGCOM Sileri si sfila dal M5s e va a lavorare per Zangrillo

Sileri parla anche di Zangrillo. «Criticato da chi non ne capisce - risponde il viceministro - Zangrillo è un anestesista. Io ho avuto il Covid e quando sono stato male io stesso dissi a molti che se ...

Il viceministro Pierpaolo Sileri annuncia l'addio alla politica: "Nel 2023 torno in sala operatoria"

Pierpaolo Sileri , viceministro per la salute ed esponente del Movimento 5 Stelle , annuncia il suo addio alla politica, anche se non imminente. Lo ...

