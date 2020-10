Covid: titolare palestra si incatena, "chiudo per ignoranza" (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - LANCIANO, 26 OTT - Contro le chiusure delle palestre a seguito del Dcpm anti Covid è scattata oggi la protesta pacifica del titolare della Sport e Fitness a Castel Frentano, Chieti,: si è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - LANCIANO, 26 OTT - Contro le chiusure delle palestre a seguito del Dcpm antiè scattata oggi la protesta pacifica deldella Sport e Fitness a Castel Frentano, Chieti,: si è ...

claretfox : RT @AnsaAbruzzo: Covid: titolare palestra si incatena, 'chiudo per ignoranza' - AnsaAbruzzo : Covid: titolare palestra si incatena, 'chiudo per ignoranza'

Il titolo dell'importante azienda tech europea crolla del 18,3 ... dopo che diversi paesi dell'Europa meridionale hanno riportato nuovi record nei casi giornalieri di Covid-19. Nick Nelson, ...

Giuseppe Tonon, il gelataio della foto-simbolo: "Rischiamo di morire di fame, i miei figli girano senza fare nulla". L'attacco al dpcm di Conte

È diventata virale in men che non si dica la foto di Giuseppe Tonon, un settantenne veneto che è titolare di un ristorante-gelateria ... Siamo impauriti anche noi dal coronavirus e sappiamo di dover ...

Il titolo dell'importante azienda tech europea crolla del 18,3 ... dopo che diversi paesi dell'Europa meridionale hanno riportato nuovi record nei casi giornalieri di Covid-19. Nick Nelson, ...