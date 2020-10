Covid: sarebbero oltre 5 mln gli italiani contagiati: uno su 10, rivela uno studio italo-britannico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per quanto fino a ieri era soltanto un sospetto, oggi si è avuta conferma che i numeri relativi ai contagi sono ‘abbastanza’ in difetto. Lo rivela infatti uno studio condotto in collaborazione tra Giuseppe Arbia (responsabile del Dipartimento di scienze statistiche della Facoltà di economia, Università Cattolica, campus di Roma), Francesca Bassi (dell’università di Padova), e Piero Demetrio Falorsi (dell’Istat). Ebbene, come ha anche pubblicato la prestigiosa rivista scientifica ‘Science of the Total Environment’, attualmente in Italia oltre 5 milioni di persone (pari al 10% della popolazione), avrebbero avuto a che fare con il Sars-Cov-2. Dunque, un almeno un italiano su 10, un numero di gran lunga superiore da quanto finora ipotizzato dalle stime ufficiali. Intanto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per quanto fino a ieri era soltanto un sospetto, oggi si è avuta conferma che i numeri relativi ai contagi sono ‘abbastanza’ in difetto. Loinfatti unocondotto in collaborazione tra Giuseppe Arbia (responsabile del Dipartimento di scienze statistiche della Facoltà di economia, Università Cattolica, campus di Roma), Francesca Bassi (dell’università di Padova), e Piero Demetrio Falorsi (dell’Istat). Ebbene, come ha anche pubblicato la prestigiosa rivista scientifica ‘Science of the Total Environment’, attualmente in Italia5 milioni di persone (pari al 10% della popolazione), avrebbero avuto a che fare con il Sars-Cov-2. Dunque, un almeno un italiano su 10, un numero di gran lunga superiore da quanto finora ipotizzato dalle stime ufficiali. Intanto ...

