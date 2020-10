Covid Ronaldo, nuovo tampone in vista di Juventus Barça: può farcela (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid Ronaldo – Cristiano Ronaldo dopo quasi due settimane è ancora positivo al Covid. Il fenomeno portoghese dopo aver riscontrato la positività al virus durante il ritiro con la Nazionale, è in quarantena a Torino. Ha già saltato Crotone, Dinamo Kiev e Verona. Adesso vuole rientrare. Match importantissimo mercoledì per la Juventus che all’Allianz Stadium di Torino sfida il Barcellona del rivale Leo Messi. Covid Ronaldo, nuovo tampone: c’è speranza Ennesimo tampone per CR7. Cristiano Ronaldo ha effettuato il tampone di controllo per il Covid-19, per verificare se la positività al virus persiste. In caso ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 ottobre 2020)– Cristianodopo quasi due settimane è ancora positivo al. Il fenomeno portoghese dopo aver riscontrato la positività al virus durante il ritiro con la Nazionale, è in quarantena a Torino. Ha già saltato Crotone, Dinamo Kiev e Verona. Adesso vuole rientrare. Match importantissimo mercoledì per lache all’Allianz Stadium di Torino sfida il Barcellona del rivale Leo Messi.: c’è speranza Ennesimoper CR7. Cristianoha effettuato ildi controllo per il-19, per verificare se la positività al virus persiste. In caso ...

