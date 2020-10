Covid, potrebbe affliggerci per anni. Il vaccino non sarà subito per tutti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sars-CoV-2 o Covid non sarà debellabile se non tra parecchio tempo. La Sars-CoV-2 è il flagello che ci attanaglia ormai da molti mesi, e che tra qualche mese, sarà tra noi ben un anno. E ad oggi non c’è un vaccino per debellarla. Anzi, viviamo una fase criticissima e confusa, dove in ogni Paese del Mondo, le autorità, i Governi, impongono misure restrittive e di contenimento, per ridurre i contagi, in attesa di un futuro migliore. Fermare la Pandemia a breve con un vaccino è utopia. Ci hanno detto che la Sars-CoV-2 era divenuta meno cattiva, che d’estate sarebbe andata via, poi che d’Inverno si sarebbe confusa con l’influenza stagionale, che per altro ancora non si è vista. Eppure, siamo alla fine di Ottobre, ed il Mondo intero vive ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sars-CoV-2 onon sarà debellabile se non tra parecchio tempo. La Sars-CoV-2 è il flagello che ci attanaglia ormai da molti mesi, e che tra qualche mese, sarà tra noi ben un anno. E ad oggi non c’è unper debellarla. Anzi, viviamo una fase criticissima e confusa, dove in ogni Paese del Mondo, le autorità, i Governi, impongono misure restrittive e di contenimento, per ridurre i contagi, in attesa di un futuro migliore. Fermare la Pandemia a breve con unè utopia. Ci hanno detto che la Sars-CoV-2 era divenuta meno cattiva, che d’estate sarebbe andata via, poi che d’Inverno si sarebbe confusa con l’influenza stagionale, che per altro ancora non si è vista. Eppure, siamo alla fine di Ottobre, ed il Mondo intero vive ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid potrebbe Covid, arrivare all'azzeramento dei casi potrebbe essere possibile Yahoo Finanza Covid, sfratto al ristoratore che non paga l'affitto: arriva lo stop del giudice | "Rinegoziare il canone per dovere di solidarietà"

Il magistrato ha quindi chiesto alle parti di trovare un accordo, poiché a causa delle misure restrittive imposte l'attività non ha potuto procedere a pieno regime ... dei canoni conseguente all' ...

CORONAVIRUS | Viceministro Sileri: “Troppi tamponi alle persone sbagliate”

“Assurdo quello a cui stiamo assistendo, con migliaia di persone che prendono d'assalto i pronto soccorso per sintomi sovrapponibili a quello del Covid ...

Il magistrato ha quindi chiesto alle parti di trovare un accordo, poiché a causa delle misure restrittive imposte l'attività non ha potuto procedere a pieno regime ... dei canoni conseguente all' ...