Covid, Oms: 'Le terapie intensive si riempiono in Europa e Stati Uniti' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'La scorsa settimana si è registrato il maggior numero di casi Covid-19 segnalati finora'. Lo afferma l'Oms, sottolineando che 'molti Paesi dell'emisfero settentrionale stanno assistendo a un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'La scorsa settimana si è registrato il maggior numero di casi-19 segnalati finora'. Lo afferma l'Oms, sottolineando che 'molti Paesi dell'emisfero settentrionale stanno assistendo a un ...

