Covid: Misiani, obiettivo domani in GU Dl ristoro, platea imprese piu' ampia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Contributi piu' alti a chi completamente bloccato, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 26 ott - "L'obiettivo e' di andare in Gazzetta Ufficiale domani con il decreto contenente una serie di misure a sostegno delle categorie interessate e stimiamo che siano 350 mila imprese nel settore della ristorazione, bar, spettacolo e ... Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 26 ottobre 2020) Contributi piu' alti a chi completamente bloccato, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 26 ott - "L'e' di andare in Gazzetta Ufficialecon il decreto contenente una serie di misure a sostegno delle categorie interessate e stimiamo che siano 350 milanel settore della ristorazione, bar, spettacolo e ...

zazoomblog : Covid: Misiani obiettivo domani in GU Dl ristoro platea imprese piu ampia - #Covid: #Misiani #obiettivo #domani - ADM_assdemxmi : RT @ansa_economia: Covid: dalla Cig all'Imu, sei le misure in arrivo . Le ha ricordate il viceministro Misiani intervistato ad Rtl #ANSA h… - ansa_economia : Covid: dalla Cig all'Imu, sei le misure in arrivo . Le ha ricordate il viceministro Misiani intervistato ad Rtl… - daniele_tissone : RT @Agenzia_Ansa: Misiani: più aiuto a chi deve chiudere del tutto rispetto a chi chiude alle 18. Catalfo: altre 18 settimane di #cig gener… - fisco24_info : Covid: dalla Cig all'Imu, sei le misure in arrivo: Le ha ricordate il viceministro Misiani intervistato ad Rtl -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Misiani Covid: Misiani, obiettivo domani in GU Dl ristoro, platea imprese piu' ampia Il Sole 24 ORE Covid: Misiani, obiettivo domani in GU Dl ristoro, platea imprese piu' ampia

Contributi piu' alti a chi completamente bloccato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - "L'obiettivo e' di andare in Gazzetta ...

Covid: dalla Cig all'Imu, sei le misure in arrivo

Il contributo a fondo perduto per le imprese coinvolte dal nuovo Dpcm, cassa integrazione per i lavoratori interessati, credito d'imposta per le attività in affitto, il rinvio del pagamento dell'Imu, ...

Contributi piu' alti a chi completamente bloccato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - "L'obiettivo e' di andare in Gazzetta ...Il contributo a fondo perduto per le imprese coinvolte dal nuovo Dpcm, cassa integrazione per i lavoratori interessati, credito d'imposta per le attività in affitto, il rinvio del pagamento dell'Imu, ...