Covid, l'Italia sarà tra i primi a ricevere il vaccino di Oxford (Di lunedì 26 ottobre 2020) Delle prime 20-30 milioni di dosi del vaccino contro il Covid messo a punto dall'Università di Oxford, in Italia dovrebbero arrivarne due-tre milioni. Lo ha affermato Piero Di Lorenzo, presidente dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Delle prime 20-30 milioni di dosi delcontro ilmesso a punto dall'Università di, indovrebbero arrivarne due-tre milioni. Lo ha affermato Piero Di Lorenzo, presidente dell'...

borghi_claudio : @natolibero68 Ma c'è bisogno della testimonianza di un parlamentare per sapere che i posti in terapia intensiva occ… - ItaliaViva : Covid: Italia Viva lancia una petizione per tenere aperti luoghi di cultura e sport - riotta : Il Sud? Una polveriera. Covid? Allarme rosso. Le proteste? Preordinate ma rabbia sociale è diffusa. Il governo? Res… - ary_anna : RT @CesareSacchetti: Tornano le infermierine che si fanno i selfie e pretendono di impartire lezioni di morale. Sono le stesse infermiere c… - mariaelenaviggi : Su chiusura di #cinema e #teatri @WRicciardi dice che si dovevano fermare le attività indoor. Ieri 1700 visitatori… -