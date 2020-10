Covid, le Regioni vogliono fare i tamponi solo ai sintomatici: insorgono gli scienziati (Di lunedì 26 ottobre 2020) I casi di Covid-19 aumentano in modo esponenziali, star dietro a questi numeri è divenuto quasi impossibile, tanto quanto ipotizzare di poterli tracciare tutti. E così dalle Regioni arriva la proposta per riformare il sistema di tracciamento usato fin qui che consisteva nell’individuare i positivi e poi rapidamente tutti i loro contatti per evitare che contagiassero a loro volta altre persone e così via. Ma tra code al drive in, laboratori sotto stress e personale distrutto i presidenti delle Regioni chiedono un cambio di passo: l’epidemia ha raggiunto numeri tali che non ha senso inseguire tutti gli asintomatici, eseguiamo i tamponi solo ai sintomatici e ai contatti più stretti. La svolta è contenuta sia in una lunga ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) I casi di-19 aumentano in modo esponenziali, star dietro a questi numeri è divenuto quasi impossibile, tanto quanto ipotizzare di poterli tracciare tutti. E così dallearriva la proposta per riformare il sistema di tracciamento usato fin qui che consisteva nell’individuare i positivi e poi rapidamente tutti i loro contatti per evitare che contagiassero a loro volta altre persone e così via. Ma tra code al drive in, laboratori sotto stress e personale distrutto i presidenti dellechiedono un cambio di passo: l’epidemia ha raggiunto numeri tali che non ha senso inseguire tutti gli a, eseguiamo iaie ai contatti più stretti. La svolta è contenuta sia in una lunga ...

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Agenzia_Ansa : Il #Dpcm 'raccomanda fortemente' di 'non spostarsi'. Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica, secon… - RaiNews : E' stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazion… - TeoJam : RT @tomasomontanari: Chiudiamo i #teatri per non aver chiuso le #discoteche , chiudiamo le #scuole per non aver cambiato il trasporto pubbl… - vona_st : RT @tomasomontanari: Chiudiamo i #teatri per non aver chiuso le #discoteche , chiudiamo le #scuole per non aver cambiato il trasporto pubbl… -