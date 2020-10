Covid, la stima: 'Un italiano su dieci potrebbe aver contratto il virus' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Più di cinque milioni di italiani, circa il 10% dell'intera popolazione , sarebbero entrati in contatto con il dall'inizio dell'anno ad oggi. Una cifra nettamente superiore alle stime ufficiali, come ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Più di cinque milioni di italiani, circa il 10% dell'intera popolazione , sarebbero entrati in contatto con il dall'inizio dell'anno ad oggi. Una cifra nettamente superiore alle stime ufficiali, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stima Coronavirus, in Francia stima choc sui contagi: "Possibili 100mila casi al giorno" QUOTIDIANO.NET Covid Francia, altri 26mila casi e 258 morti

Nelle ultime 24 ore 258 persone sono morte in Francia per il Covid. Mentre i nuovi casi registrati sono 26771 ... dopo che nelle ultime 24 ore si sono avuti 357 ricoveri. Si stimano che i posti a ...

Covid, polemiche in Svizzera per rianimazione negata agli anziani in caso di sovraffollamento

Intitolato ‘Pandemia Covid-19: triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse’ il protocollo di otto pagine è stato pubblicato dall’Accademia svizzera delle scienze il 20 ...

