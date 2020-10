Covid, la senatrice M5s Susy Matrisciano è positiva: “Ho febbre e dolori forti, sono in isolamento a casa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La senatrice del MoVimento 5 Stelle Susy Matrisciano è risultata positiva al Covid-19. A dare la notizia è stata lei stessa con un post su Facebook. Ha riferito di aver avuto sintomi lievi e ha detto di essere in isolamento nella sua abitazione. “Questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me”, ha scritto. “Ho avuto la febbre e forti dolori in tutto il corpo”. Ha deciso di rendere pubblica l’informazione “per trasparenza e correttezza, anche in ragione del ruolo che rivesto da parlamentare del Movimento 5 stelle e da presidente della commissione Lavoro del Senato“. Non appena ha accusato i primi sintomi, a scopo preventivo, la senatrice si è messa in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ladel MoVimento 5 Stelleè risultataal-19. A dare la notizia è stata lei stessa con un post su Facebook. Ha riferito di aver avuto sintomi lievi e ha detto di essere innella sua abitazione. “Questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me”, ha scritto. “Ho avuto lain tutto il corpo”. Ha deciso di rendere pubblica l’informazione “per trasparenza e correttezza, anche in ragione del ruolo che rivesto da parlamentare del Movimento 5 stelle e da presidente della commissione Lavoro del Senato“. Non appena ha accusato i primi sintomi, a scopo preventivo, lasi è messa in ...

