Covid, la proiezione che fa paura: “Se la curva dei contagi non scende, avremo 1.200 morti al giorno a dicembre” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, la proiezione: “1.200 morti al giorno a dicembre se curva non cala” Se l’andamento della pandemia da Covid in Italia rimarrà quello delle ultime settimane, all’inizio del mese di dicembre potremmo avere anche 1.200 morti al giorno. Mentre a marzo, nel pieno della prima ondata, il massimo di vittime in 24 ore era stato di circa 960. E’ una proiezione che fa paura quella pubblicata stamattina da Concita De Gregorio, giornalista di Repubblica, sul suo blog. A realizzarla un fisico e ricercatore di Catania, Paolo Finocchiaro, di 62 anni. Che scrive: “Sui dati epidemici del Covid ho sviluppato un modello della propagazione, sul quale non mi soffermo, che ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020), la: “1.200ala dicembre senon cala” Se l’andamento della pandemia dain Italia rimarrà quello delle ultime settimane, all’inizio del mese di dicembre potremmo avere anche 1.200al. Mentre a marzo, nel pieno della prima ondata, il massimo di vittime in 24 ore era stato di circa 960. E’ unache faquella pubblicata stamattina da Concita De Gregorio, giornalista di Repubblica, sul suo blog. A realizzarla un fisico e ricercatore di Catania, Paolo Finocchiaro, di 62 anni. Che scrive: “Sui dati epidemici delho sviluppato un modello della propagazione, sul quale non mi soffermo, che ...

